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Абдулманап Нурмагомедов умер из-за осложнений после коронавируса

Как рассказал ТАСС глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов, Нурмагомедов попал в больницу с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Причиной смерти отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова стали осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС глава Цумадинского района Дагестана, в котором расположено родное село Нурмагомедова, Анваргаджи Вечедов.

"Коронавирус дал осложнения на фоне других заболеваний. [Он перенес] коронавирус, потом инфаркт и инсульт. Он скончался. Сегодня ночью, скорее всего, будут похороны (в селе Кироваул Кизилюртовского района, где жил Нурмагомедов - прим. ТАСС)", - сказал Вечедов.

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Как рассказал ТАСС глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов, Нурмагомедов попал в больницу с коронавирусом. "Потом его перевели в реанимацию, он впал в кому, затем инфаркт, инсульт, после инсульта он был такой - чуть-чуть подышит, потом снова на искусственное дыхание, временами освобождали его - и он сам дышал. Эта информация, которую мне давал сын. В Москве в больнице он был, там и Хабиб был", - сказал собеседник агентства.

Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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