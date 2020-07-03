Гаджиев: Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время не будет думать о карьере

О смерти Нурмагомедова-старшего, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова, в пятницу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тренеру было 57 лет.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову на данный момент не нужно думать о боях. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

"Это огромная потеря, по-другому и не скажешь, - отметил Гаджиев. - Несмотря на молодой возраст, он очень многое успел, является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и в свое дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте и увековечил свое имя".

"С одной стороны, может быть, наоборот можно собраться и сделать это (провести бой). Но и тому, и другому (снятию с боя) будет логичное объяснение. О чем-то думать или рассуждать будет абсолютно неуместно, пройдет некоторое время, прежде чем Хабибу нужно будет об этом (о карьере) задуматься", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ближайший бой Нурмагомедова должен пройти в сентябре против американца Джастина Гэтжи.