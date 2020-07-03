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Допинг в спорте

Призер ОИ марафонец Кипсанг дисквалифицирован на четыре года

Срок дисквалификации 38-летнего спортсмена отсчитывается с 10 января 2020 года
Уилсон Кипсанг EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Описание
Уилсон Кипсанг
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

ТАСС, 3 июля. Призер Олимпийских игр в марафоне кениец Уилсон Кипсанг получил запрет на участие в соревнованиях на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации 38-летнего атлета отсчитывается с 10 января 2020 года.

Наказание вынесено Независимым дисциплинарным трибуналом AIU. Кипсанг признан виновным в фальсификации предоставленной информации о своем местоположении.

На Олимпиаде 2012 года Кипсанг стал бронзовым призером. Кроме этого, он дважды выигрывал марафон в Лондоне (2012, 2014), также побеждал в Берлине (2013), Нью-Йорке (2014) и Токио (2017).

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