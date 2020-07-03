Легионеры ХК "Авангард" вернутся в расположение команды с 8 по 15 июля

ОМСК, 3 июля. /ТАСС/. Легионеры хоккейного клуба "Авангард" прилетят в Москву в период с 8 по 15 июля, рассказал в пятницу журналистам председатель совета директоров клуба Александр Крылов. Предсезонная подготовка начнется даже в случае задержки главного тренера команды Боба Хартли.

"На данный момент у нас план такой - все иностранцы возвращаются в клуб с 8 по 15 число [июля]. Есть определенный график, есть пути возврата [хоккеистов], но, к сожалению, ситуация меняется каждый день. В любом случае подготовка начнется (даже если не сможет вернуться вовремя главный тренер команды Боб Хартли - прим. ТАСС). Мы оказываем всяческую поддержку всем нашим легионерам, в том числе тренерскому штабу. Ищем возможные варианты их возвращения в Москву", - сказал Крылов.

Он добавил, что формирование состава команды фактически завершено. "Если вы посмотрите на новый состав, в нем не хватает фактически только одного легионера", - отметил председатель совета директоров клуба.

По его словам, в новом составе "Авангарда" сильно снизился средний возраст игроков. "Омоложение очевидно, причем это перспективное омоложение - это не совсем молодые игроки, а игроки в зрелом хоккейном возрасте, которые будут прогрессировать", - подчеркнул Крылов.

Омоложение команды позволит прибавить "Авангарду" в скорости, считает он. "На рабочей встрече с Бобом Хартли мы пришли к выводу, что команде, которая, к сожалению, неудачно выступила в прошлом плей-офф, не хватало в первую очередь скорости", - сказал руководитель клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции, "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (счет в серии 2-4).