IIHF отстранила семь хоккеистов за участие в договорном матче в чемпионате Белоруссии

ТАСС, 3 июля. Международная федерация хоккея (IIHF) временно отстранила от участия в матчах семерых игроков клуба "Динамо-Молодечно" за участие в договорном матче в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Отстранению подверглись пять белорусских полевых игроков - Павел Боярчук, Вячеслав Лисичкин, Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей, а также два российских хоккеиста - форвард Станислав Кучкин и вратарь Алексей Иванов.

12 ноября 2019 года "Динамо-Молодечно" дома уступил "Могилеву" в матче хоккейного чемпионата Белоруссии. После двух периодов счет был 5:2 в пользу хозяев, но в последней 20-минутке они пропустили четыре безответные шайбы. После игры представители Министерства внутренних дел Белоруссии начали расследование результатов игры. На основании этого расследования Центральное управление Следственного комитета Белоруссии установило, что ряд хоккеистов "Динамо-Молодечно" оказали незаконное влияние на исход матча, обеспечив поражение своей команде в обмен на получение незаконного вознаграждения.

После этого дисциплинарный комитет Белорусской хоккейной ассоциации передал дела игроков в IIHF. Сообщается, что дела будут рассмотрены дисциплинарным советом IIHF для дальнейшего изучения и вынесения санкций.