Юрченко заявил, что глубоко разочарован позицией World Athletics в отношении ВФЛА

ТАСС, 3 июля. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко выразил разочарование позицией Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в отношении российской организации. Комментарий Юрченко приводит пресс-служба ВФЛА.

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В четверг World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, так как ВФЛА не выплатила штраф в размере $5 млн. "Решения, прозвучавшие во вчерашнем заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование. Отказ в выдаче нейтрального статуса - тяжелейший удар по спортсменам. Я уже говорил ранее и мнения своего не изменил, на мой взгляд, увязка выдачи нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко - неприемлемый шаг, но World Athletics этот шаг сделала. Мне очень жаль, что в этой ситуации основной удар - страшный, катастрофический - приходится на наших спортсменов, которые являются заложниками тех ошибок, которые были допущены известными нам людьми в предыдущий период", - сказал Юрченко.

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"Выплата штрафов в сложившейся экономической ситуации для нас оказалась неподъемной, таких средств у федерации нет. Мировой экономический кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, не обошел стороной ВФЛА, находившуюся и до пандемии в крайне нестабильном финансовом состоянии, средства не были найдены. Я комментировал ранее и хочу повторить, самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем. При этом с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано все возможное", - добавил он. Также Юрченко отметил, что ВФЛА будет продолжать вести переговоры, чтобы найти пути по выходу из кризиса: "World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации и тот ущерб, который был нанесен пандемией в России и мире. Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса".

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