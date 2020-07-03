Футболист Лесовой подписал контракт с тульским "Арсеналом" на три года

ТАСС, 3 июля. Тульский "Арсенал" выкупил трансфер футболиста Даниила Лесового у "Зенита" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

В тульском клубе Лесовой находился в аренде с лета 2018 года. Сообщается, что новое соглашение 22-летнего полузащитника с "Арсеналом" рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Лесовой провел 27 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив три мяча и столько же раз отдав голевые передачи. За основной состав "Зенита" не провел ни одной игры, выступая только в дубле (32 матча).

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 25 матчей. В следующей встрече тульский клуб в гостях 4 июля сыграет с московским "Динамо".