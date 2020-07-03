Похороны Абдулманапа Нурмагомедова посетят только близкие родственники

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Семья заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова приняла решение, что в его похоронах примет участие только узкий круг близких родственников, сообщил ТАСС глава села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, где планируется похоронить Нурмагомедова, Ильяс Хазиев.

"Приехал глава [района], братья [Нурмагомедова] - сказали, что запрещено делать соболезнования, массовых похорон не будет. У них многие в семье переболели коронавирусом, поэтому они решили, что не будут делать массовых похорон. Человек десять, только самые близкие родственники будут участвовать в похоронах", - сказал Хазиев.

По его словам, планируется, что тело Нурмагомедова будет доставлено в село около 22 часов. "Если не будет задержек, похороны будут сегодня после 10 часов [вечера], если нет - тогда завтра утром", - уточнил собеседник агентства.

О смерти Абдулманапа Магомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов водился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.