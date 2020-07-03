Брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на бои UFC из-за смерти отца Хабиба

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на "Бойцовский остров" из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсменов.

"Умар и Тагир отменили вылет на "Бойцовский остров" в связи со сложившейся ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Вылет должен был состояться 4 июля. На "Бойцовском острове" у Уланбекова запланирован на 18 июля поединок против украинца Александра Доскальчука, у Нурмагомедова - на 25 июля против британца Натаниэля Вуда.

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.