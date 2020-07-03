"Красный Яр" победил "Богатырей" в третьем туре чемпионата России по регби

ТАСС, 3 июля. Красноярский клуб "Красный Яр" в гостях обыграл "Богатырей" из Краснодара в матче третьего тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 49:13 в пользу гостей.

"Красный Яр" одержал вторую победу подряд в чемпионате. "Богатыри" проиграли во всех трех сыгранных турах. В остальных матчах третьего тура новокузнецкий "Металлург" дома оказался сильнее московского ЦСКА (27:9), "ВВА-Подмосковье" в гостях обыграл "Булаву" из Таганрога (24:14), красноярский "Енисей-СТМ" дома победил казанскую "Стрелу" (38:23), "Локомотив-Пенза" в гостях выиграл у московской "Славы" (16:15).

После трех туров в чемпионате по 12 очков набрали "Енисей-СТМ", "Локомотив-Пенза" и "Металлург". По девять очков на счету "Красного Яра" и "ВВА-Подмосковье", по пять - у "Стрелы" и "Славы". "Богатыри", "Булава" и ЦСКА не набрали очков.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.