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Бокс

Боксерский бой Папин - Файфер пройдет 15 августа в Сочи

Он состоится в рамках 58 конвенции Всемирного боксерского совета

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отборочный поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе между россиянами Русланом Файфером и Алексеем Папиным пройдет 15 августа в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Поединок между Файфером и Папиным пройдет 15 августа на Красной Поляне. Он состоится в рамках 58 конвенции Всемирного боксерского совета", - говорится в сообщении.

В активе Файфера 25 побед (16 нокаутом) и одно поражение. На счету Папина 11 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

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