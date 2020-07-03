КДК РФС засчитал "Оренбургу" второе подряд техническое поражение за неучастие в матче РПЛ

ТАСС, 3 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение за неготовность провести матч 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала", который должен был пройти 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Для "Оренбурга" это техническое поражение стало вторым подряд в чемпионате России. 29 июня клуб был наказан аналогичным образом за неявку на игру 24-го тура РПЛ против "Краснодара". До этого в последний раз техническое поражение в матче чемпионата России присуждалось петербургскому "Зениту" после домашней игры с московским "Динамо" 11 мая 2014 года. Тогда встреча была прервана при счете 4:2 в пользу гостей из-за прорыва на поле фанатов петербургской команды и последовавшей за этим массовой драки.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. 1 июля пресс-служба РПЛ сообщила о том, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом". При этом число заразившихся сотрудников принимающего клуба увеличилось до десяти.

29 июня бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На данный момент состоялось 25 туров из 30. Матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля в связи с обнаружением у трех футболистов московского клуба коронавируса.