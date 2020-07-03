Карлсен вышел вперед в финале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters с Гири

ТАСС, 3 июля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Аниша Гири из Нидерландов в первом матче финала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Первая партия пятницы завершилась вничью, в следующей победу одержал Карлсен, далее была вновь зафиксирована ничья, после чего Гири обыграл Карлсена. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй победу праздновал норвежец.

Следующий матч финала пройдет в субботу.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.