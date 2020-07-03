Футболист "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча

ТАСС, 3 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника столичного "Спартака" Романа Зобнина на два матча. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Во вторник ЦСКА на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 77-й минуте встречи Зобнин отмахнулся от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который не владел мячом. Главный арбитр Алексей Еськов показал игроку красно-белых желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил Зобнина. Отмечается, что Зобнина дисквалифицировали за агрессивное поведение.

ЦСКА по итогам этого матча оштрафован на 300 тыс. рублей. 100 тыс. - за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 200 тыс. - за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата, также за это на 100 тыс. рублей оштрафован игрок ЦСКА Никола Влашич.

ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков, "Спартак" идет шестым, в активе клуба 32 очка. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 4 июля на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", "Спартак" в этот же день примет "Тамбов".