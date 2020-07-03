КДК РФС ужесточил наказания за нарушения регламента возобновления чемпионата России

ТАСС, 3 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение ужесточить наказания за нарушения регламента возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги и Олимп - Кубка России по футболу. Об этом заявил председатель комитета Артур Григорьянц, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

В пятницу состоялось очередное заседание КДК РФС, по итогам которого клубы, тренеры и игроки в общей сложности были оштрафованы на 1,35 млн рублей. Также комитет вынес замечание всем главным тренерам клубов РПЛ, за исключением наставников "Краснодара" и "Динамо" Мурада Мусаева и Кирилла Новикова, которые были оштрафованы, а также главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который не нарушал регламент.

"КДК РФС неоднократно обращал внимание Российской премьер-лиги, клубов и всех участников матчей на необходимость соблюдения требований регламента "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20", в том числе на соблюдение социальной дистанции, режима ношения масок и перчаток при проведении игр и иных требований регламента в целях снижения риска распространения COVID-19, - сказал Григорьянц. - КДК проанализировал все нарушения, допущенные клубами, игроками и официальными лицами матчей в предыдущих турах Тинькофф-РПЛ, и пришел к выводу, что в целях усиления ответственности необходимо применять более строгие штрафные санкции за дисциплинарные нарушения регламента. КДК предупреждает клубы РПЛ о том, что все официальные лица клубов, в том числе главные тренеры и исполняющие обязанности главных тренеров, обязательно должны носить маски и перчатки на стадионе".

"В случае невыполнения указанного положения регламента к нарушителям в дальнейшем будут применяться строгие санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС", - подчеркнул председатель КДК РФС.