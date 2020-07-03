Наставник чемпионов. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, из-за угрозы распространения коронавируса в церемонии прощания примет участие только узкий круг близких родственников. В разговоре с ТАСС глава села Ильяс Хазиев уточнил, что тело Нурмагомедова будет доставлено в село около 22 часов. Если не будет задержек, похороны пройдут в пятницу, в ином случае - в субботу утром.

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Глубокие соболезнования в телефонном разговоре с Хабибом Нурмагомедовым выразил президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам источника ТАСС, близкого к ситуации, Нурмагомедов так и не смог оправиться от последствий инсульта. "Он был в тяжелом состоянии и в реанимации без сознания в последние дни. У Абдулманапа были проблемы с сердцем и инсульт. И если состояние сердца удалось нормализовать, то со вторым такого не случилось. Было кровоизлияние в мозг", - сказал собеседник агентства.

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Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По словам чемпиона UFC, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", наставник находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Позднее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщал ТАСС, что отец спортсмена излечился от коронавируса. Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова выразил министр спорта Олег Матыцин: "От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами, благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжелую утрату", - сказал министр. Бой Хабиба с Гэтжи под вопросом Промоутер Камил Гаджиев в разговоре с ТАСС заявил, что Хабиб Нурмагомедов будет иметь право отказаться от боя с Джастином Гэтжи, который запланирован на 19 сентября.

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