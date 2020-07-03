MLB отменила Матч всех звезд в Лос-Анджелесе из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Руководство Главной лиги бейсбола (MLB) приняло решение из-за пандемии коронавируса отменить Матч всех звезд, запланированный на 14 июля в Лос-Анджелесе на поле команды "Лос-Анджелес Доджерс". Об этом сообщает пресс-служба MLB.

"Поскольку стало ясно, что мы не сможем провести торжества по случаю Матча всех звезд в нынешнем году, мы хотим предоставить команде "Доджерс" право провести эту игру в 2022 году, - заявил исполнительный директор лиги Роберт Манфред. - Хотел бы поблагодарить "Доджерс" и власти Ло-Анджелеса за то, что они были хорошими партнерами на этапе подготовки к Матчу всех звезд, а также действовали спокойно и с пониманием в условиях той неопределенности, которая возникла в результате пандемии. Матч всех звезд в 2022 году, как ожидается, станет весьма знаменательным событием и связанные с матчем мероприятия пройдут как по всему Лос-Анджелесу, так и на стадионе "Доджерс".

Матч всех звезд по традиции проводится во второе или третье воскресенье июля. Участников матча выбирают из числа игроков Американской и Национальной лиг как болельщики, так и представители команд. Матч всех звезд в будущем году состоится в Атланте (штат Джорджия).

Новый розыгрыш MLB должен стартовать 23 или 24 июля. Его начало было запланировано на 26 марта, но из-за пандемии коронавируса старт чемпионата был отложен.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129 тыс. человек.