В UFC считают, что без Абдулманапа Нурмагомедова мир единоборств был бы другим

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мир спортивных единоборств был бы совсем другим без участия главного тренера и отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Такое мнение высказывается в заявлении организации, которое предоставили ТАСС в UFC Russia.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По словам чемпиона UFC, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и наставник находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"Вся семья UFC выражает глубочайшие соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с уходом из жизни Абдулманапа Нурмагомедова. Абдулманап был примером для нас всех, строгий и требовательный, но в то же время добрый и понимающий наставник. За свою выдающуюся работу он был удостоен почетного звания заслуженного тренера России. Этот человек сыграл ключевую роль в жизни огромного количества спортсменов, и мы можем с уверенностью сказать, что без его участия мир единоборств был бы совсем другим, покойся с миром, великий тренер", - говорится в заявлении.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Он получил звания мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера России. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной республики Дагестан по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России.