Заместитель министра Байсултанов наградил участников комплекса ГТО в Крыму

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов в рамках рабочего визита посетил центры тестирования комплекса "Готов к труду и обороне" в Крыму и принял участие в церемониях награждения почетными знаками комплекса. Об этом в пятницу ТАСС сообщил федеральный оператор комплекса.

На церемонии награждения в центре тестирования ГТО в Севастополе Байсултанов вручил почетные знаки 15 участникам комплекса. В своем приветственном слове заместитель министра поблагодарил участников комплекса ГТО за стойкость и веру в свои силы. Байсултанов также посетил "Центр спортивной подготовки сборных команд" в Симферополе, где обсудил вопросы развития спорта в регионе и наградил знаками ГТО самых юных спортсменов - детей от 6 до 10 лет.

"Ни для кого не секрет, что задачей Минспорта России является создание условий для развития личности, воспитания патриотизма, обеспечения активного долголетия граждан и конкурентоспособности российского спорта на международной арене. Именно с этой целью мы с коллегами находимся в Республике Крым с рабочим визитом, так как данный регион является одним из стратегически важных субъектов нашей страны - здесь находятся наши подведомственные организации", - отметил Байсултанов.

В регионе функционирует 27 центров тестирования. В 2019 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 24 479 человек. Всего за пять лет в республике Крым приняли участие в прохождении испытаний комплекса ГТО 45 553 человека.