СМИ: Де Росси возглавит футбольный клуб "Фиорентина"

ТАСС, 4 июля. Чемпион мира итальянец Даниэле Де Росси станет новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

"Даниэле Де Росси выбран новым главным тренером "Фиорентины", - сообщил Романо.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Де Росси возглавит клуб в следующем сезоне. На данный момент главным тренером клуба является Джузеппе Якини.

Де Росси 36 лет, в начале 2020 года он объявил о завершении карьеры футболиста. Почти всю карьеру он выступал за "Рому", в 2019 году перешел в аргентинский "Бока Хуниорс". Он дважды становился обладателем Кубка и один раз Суперкубка Италии, также на его счету победа в чемпионате Аргентины. В составе национальной сборной Италии Де Росси побеждал на чемпионате мира 2006 года и становился серебряным призером европейского первенства 2012 года.

В турнирной таблице национального первенства "Фиорентина" идет на 13-м месте, набрав в 29 матчах 31 очко.