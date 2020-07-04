"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 4 июля. "Атлетико" на своем поле переиграл "Мальорку" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты "Атлетико" реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.
"Атлетико" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. "Мальорка" находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с "Сельтой", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, "Мальорка" 9 июля примет "Леванте".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|33
|22
|8
|3
|61-21
|74
|2
|Барселона
|33
|21
|7
|5
|74-35
|70
|3
|Атлетико
|34
|16
|14
|4
|46-25
|62
|4
|Севилья
|33
|15
|12
|6
|48-33
|57
|5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|53-40
|54
|6
|Хетафе
|33
|14
|10
|9
|42-31
|52
|7
|Реал Сосьедад
|33
|15
|5
|13
|50-42
|50
|8
|Атлетик Бильбао
|33
|12
|12
|9
|38-28
|48
|9
|Гранада
|33
|13
|7
|13
|40-38
|46
|10
|Валенсия
|33
|12
|10
|11
|41-48
|46
|11
|Осасуна
|33
|11
|11
|11
|40-47
|44
|12
|Леванте
|33
|12
|6
|15
|41-46
|42
|13
|Бетис
|33
|9
|10
|14
|43-54
|37
|14
|Вальядолид
|33
|7
|15
|11
|27-37
|36
|15
|Алавес
|33
|9
|8
|16
|32-50
|35
|16
|Эйбар
|33
|9
|8
|16
|34-50
|35
|17
|Сельта
|33
|7
|13
|13
|32-42
|34
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|33
|5
|10
|18
|24-49
|25
|20
|Эспаньол
|33
|5
|9
|19
|27-53
|24