{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 4 июля. "Атлетико" на своем поле переиграл "Мальорку" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Дублем отметился Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), первый гол Мората забил с пенальти, еще один гол на счету Коке (79). Футболисты "Атлетико" реализовали пять 11-метровых подряд первые с 2013 года.

"Атлетико" не проигрывает 12 матчей подряд в чемпионате, в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 62 очка. "Мальорка" находится в зоне вылета, клуб располагается на 18-й строчке, имея в активе 29 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 7 июля в гостях сыграют с "Сельтой", в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов, "Мальорка" 9 июля примет "Леванте".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид33228361-2174
2Барселона33217574-3570
3Атлетико341614446-2562
4Севилья331512648-3357
5Вильярреал331661153-4054
6Хетафе331410942-3152
7Реал Сосьедад331551350-4250
8Атлетик Бильбао331212938-2848
9Гранада331371340-3846
10Валенсия3312101141-4846
11Осасуна3311111140-4744
12Леванте331261541-4642
13Бетис339101443-5437
14Вальядолид337151127-3736
15Алавес33981632-5035
16Эйбар33981634-5035
17Сельта337131332-4234
18Мальорка34852135-5929
19Леганес335101824-4925
20Эспаньол33591927-5324

 

ММА
В Дагестане прошли похороны тренера Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Кироваул, где похоронили тренера, чтобы лично выразить соболезнование его семье
Читать полностью