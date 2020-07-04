Интрига может умереть в Черкизове. "Зенит" будет ждать осечки "Локомотива" в игре с "Сочи"

ТАСС, 4 июля. Программа 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в субботу пятью матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" - "Арсенал" (16:30 мск), "Спартак" - "Тамбов" (18:30 мск), "Крылья Советов" - "Ростов" (18:30 мск), "Локомотив" - "Сочи" (20:30 мск) и "Ахмат" - ЦСКА (20:30 мск).

Центральным матчем игрового дня является встреча между московским "Локомотивом" (48 очков, второе место) и "Сочи" (29 очков, девятое место). Результат матча важен не только для самих клубов, но и для занимающего первую строчку петербургского "Зенита". Если железнодорожники не победят, то подопечные Сергея Семака уже в воскресенье могут стать чемпионами России, обыграв на выезде "Краснодар" (45 очков), который занимает третье место.

"Локомотив" после возобновления чемпионата набрал семь очков в трех матчах, оказавшись сильнее "Оренбурга" (1:0) и казанского "Рубина" (2:0), а также сыграв вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). Все четыре мяча железнодорожников в этих играх забил полузащитник Алексей Миранчук. "Сочи" же набрал пять очков - команда Владимира Федотова разгромила "Ростов" (10:1), за который вместо находившегося на карантине основного состава играли футболисты академии в возрасте от 16 до 19 лет, а после этого сыграла вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и столичным "Динамо" (1:1). Наибольший вклад в результаты клуба внес нападающий Александр Кокорин, на счету которого четыре гола.

Матч против "Сочи" может пропустить основной вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, повредивший во вторник икроножную мышцу во встрече с "Крыльями Советов". Как сообщил ТАСС врач железнодорожников Никита Карлицкий, травма не была серьезной, шанс появления голкипера на поле составляет 90%. Встречу пропустит защитник Владислав Игнатьев, который был удален в предыдущей игре, также участие в субботнем матче из-за травм не примут защитник Станислав Магкеев, нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан. За "Сочи" не сыграют продолжающие восстановление полузащитники Алексей Померко и Эрик Варданян.

Предстоящая игра "Локомотива" и "Сочи" станет второй в истории противостояния команд. Первая встреча между ними состоялась 14 сентября прошлого года на стадионе "Фишт" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола железнодорожников стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

ЦСКА отправляется в Грозный

Вместе с матчем в Москве начнется и игра в Грозном между местным "Ахматом" (27 очков, 13-е место) и московским ЦСКА (40 очков, пятое место). Хозяева начали летний отрезок чемпионата с побед над "Крыльями Советов" (4:2) и тульским "Арсеналом" (3:1), а также сыграли вничью с "Сочи" (1:1). Армейцы сначала уступили "Зениту" (0:4), потом сыграли вничью с "Динамо", а в середине текущей недели победили в столичном дерби "Спартак". Для ЦСКА предстоящая встреча станет первым выездом за пределы Москвы после возобновления чемпионата.

У "Ахмата" из-за перебора желтых карточек встречу пропустят полузащитники Евгений Харин и Денис Глушаков. Под вопросом находится участие в игре еще четырех игроков. Речь идет о защитниках Ризване Уциеве, Магомеде Мусалове, полузащитнике Антоне Швеце и нападающем Владимире Ильине.

В составе ЦСКА встречу из-за дисквалификации пропускают защитник Марио Фернандес и полузащитник Кристиян Бистрович. Также армейцы не смогут рассчитывать на восстанавливающихся после травм полузащитников Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова и форварда Илью Шкурина. Под вопросом находится участие в матче нападающего Федора Чалова, который получил повреждение в игре со "Спартаком" и тренировался по индивидуальной программе. При этом он вместе с командой в пятницу прилетел в Грозный.

Предстоящий матч между "Ахматом" и ЦСКА станет 27-м в истории противостояния команд. Армейцы одержали 19 побед, грозненский клуб выиграл четыре раза, еще три встречи завершились вничью. Последний раз "Ахмат" побеждал ЦСКА на своем поле в сентябре 2013 года, после чего потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Матч первого круга текущего чемпионата России завершился крупной победой москвичей со счетом 3:0.

"Спартак" и "Тамбов" сыграют без VAR

Матч между "Спартаком" и "Тамбовом" на "Открытие-Арене" станет единственной встречей субботы, на которой не будет задействована система видеоассистента рефери (VAR). В четверг руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи объяснил такое решение ограниченными возможностями видеоассистентов, которые могут работать только на четырех матчах в день. По его словам, на играх "Динамо" - "Арсенал" и "Локомотив" - "Сочи" технология будет использоваться, так как в предыдущем туре без VAR прошла встреча "Сочи" - "Динамо". На матчах с участием "Ростова" и ЦСКА система будет применяться, потому что команды борются за попадание в Лигу чемпионов.

Идущий шестым "Спартак" (32 очка) после возобновления чемпионата России провел три матча. Сначала команда под руководством Доменико Тедеско в Туле обыграла "Арсенал" (3:2), затем дома сыграла вничью с "Уфой" (0:0), а после этого на выезде потерпела поражение от ЦСКА (0:2). Результаты идущего 14-м "Тамбова" (25 очков) после рестарта удручают. Клуб поочередно уступил "Уфе", екатеринбургскому "Уралу" и "Зениту" с одинаковым счетом 1:2.

В субботу из-за дисквалификации участие в матче не примет полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Под вопросом находится появление на поле восстанавливающихся после повреждений защитника Ильи Кутепова, полузащитника Гуса Тила и вратаря Александра Селихова. В составе гостей дисквалифицированы защитник Гурам Тетрашвили и полузащитник Александр Филин. Не сыграет и нападающий Георгий Мелкадзе, который арендован у "Спартака" и не может выйти на поле против красно-белых.

Для "Тамбова" сезон-2019/20 является дебютным в РПЛ. Единственная встреча команд состоялась 27 июля прошлого года. Тогда "Спартак" потерпел поражение со счетом 0:2. Победа стала для "Тамбова" первой в РПЛ.

Борьба за еврокубки

Встреча "Крыльев Советов" (23 очка, 15-е место) и "Ростова" (42 очка, четвертое место) для обеих команд очень важна. Самарцам очки нужны, чтобы покинуть зону вылета, а ростовчане продолжаю борьбу за третью строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На данный момент ее занимает "Краснодар", которому 5 июля предстоит дома встретиться с "Зенитом".

Игра против "Ростова" станет первым домашним матчем нового главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Талалаева. Российский специалист в конце июня сменил черногорца Миодрага Божовича и успел провести гостевую встречу с "Локомотивом" (1:1), в которой самарцы упустили победу в самой концовке матча. Талалаев в субботу не сможет рассчитывать на травмированного нападающего Максима Канунников и дисквалифицированного полузащитника Сафаа Хади, также под вопросом участие в игре защитников Тараса Бурлака, Максима Карпова и Мехди Зеффана. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин будет вынужден обойтись без находящихся на лечении защитника Арсения Логашова и полузащитника Романа Еременко, дисквалифицированных полузащитников Александра Саплинова, Бахтиёра Зайнутдинова и нападающего Элдора Шомуродова.

Команды проведут 50-й очный матч в российской истории. "Ростов" одержал 19 побед, "Крылья Советов" были сильнее 16 раз, еще 14 встреч завершились вничью. В первом круге на "Ростов-Арене" хозяева поля выиграли со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Шомуродов.

Откроет игровой день матч "Динамо" и "Арсенала". Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него "Арсенал" к игре против москвичей готовили работавший в "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый и наставник молодежного состава Николай Ковардаев. "Динамо" (32 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, потерпевший пять поражений подряд "Арсенал" (28 очков) идет на 10-й строчке.

В предстоящей игре у москвичей не сыграют болевшие коронавирусом нападающий Клинтон Н'Жи, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский, а также восстанавливающийся после травмы защитник Сергей Паршивлюк. Туляки будут обходиться без четырех игроков - защитников Роберта Бауэра, Кирилла Комбарова, Гии Григалавы и полузащитника Кантемира Берхамова.

Первый матч между "Динамо" и "Арсеналом" состоялся в 2014 году. За шесть лет команды провели семь матчей, в которых четыре раза была зафиксирована ничья. "Динамо" одержало две победы, "Арсенал" - одну.