Куилли: разъяренные зрители рвались в октагон, но Абдулманап Нурмагомедов уладил ситуацию

ТАСС, 4 июля. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Питер Куилли вспомнил, как отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов разрешил конфликтную ситуацию с разъяренной толпой фанатов после его заключительного боя в России. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни. Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По словам чемпиона UFC, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и наставник находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"В моем последнем поединке в России разъяренная толпа атаковала клетку после победы. Было страшно, безопасность находилась под угрозой. Абдулманап в тот момент подошел к октагону и быстро уладил ситуацию. Думаю, он был великим человеком, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", - написал Куилли.

Последний поединок ирландца в России прошел 19 мая 2018 года в Ростове-на-Дону на турнире Fight Nights Global 87. Куилли победил нокаутом Давида Хачатряна. После этого спортсмен перешел в организацию Bellator.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.