Баскетболист "Индианы" Оладипо отказался участвовать в возобновлении сезона НБА

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

"Мне хочется играть и стать частью возвращения сезона вместе с моими партнерами по команде. Я долго восстанавливался, практически приблизился к своим максимальным кондициям, но есть повышенный риск получить травму. Это решение было тяжелым, мне нужно поступить умно. Стоит продолжить реабилитацию, чтобы полностью подготовиться к следующему сезону", - сказал Оладипо.

Защитник получил тяжелую травму в январе 2019 года и смог вернуться на паркет только через 371 день. 28-летний баскетболист провел 415 матчей в НБА. В среднем за игру Оладипо набирал 17,4 очка, делал 4,6 подбора и 3,9 передачи.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.