РПЛ не будет проводить матч за Суперкубок России в летнее межсезонье

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не собирается проводить матч за трофей Олимп - Суперкубка России по футболу в летнее межсезонье. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор организации Павел Суворов.

Суперкубок России - состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. Трофей разыгрывался 17 раз. Рекордсменом по числу побед является московский ЦСКА - семь титулов. Петербургский "Зенит" становился обладателем Суперкубка России четыре раза, столичный "Локомотив" выигрывал трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз.

"Мы не будем проводить матч за Суперкубок России в межсезонье этим летом, - сказал Суворов. - При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва".

Матч за Суперкубок России с 2003 по 2011 год проводился в марте, так как чемпионат России проходил по системе "весна-осень". С 2012 года трофей команды разыгрывают в июле.

Сезон-2019/20 был приостановлен на три месяца из-за пандемии коронавируса, поэтому матчи заключительного тура РПЛ пройдут 22 июля, а финал Кубка России состоится 25 июля. Дата первых встреч нового сезона пока не утверждена. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 9 июня заявил, что клубы РПЛ выступили с пожеланием начать его 9-10 августа, ранее планировалось стартовать 2 августа. Таким образом, завершение нынешнего розыгрыша чемпионата России и начало нового турнира разделят от 10 до 18 дней.