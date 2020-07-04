РПЛ может провести матч за Суперкубок России - 2020 зимой за рубежом

Суперкубок России - состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. С 2012 года, после перехода на систему "осень-весна", трофей традиционно разыгрывался в июле.

"Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения, - сказал Суворов. - Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем".

С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы "Локомотив" и "Лужники" - по пять раз, "ВТБ-Арена" - один раз), Краснодаре (стадион "Кубань" - два раза), Самаре (стадион "Металлург"), Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), Санкт-Петербурге (стадион "Петровский") и Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород"). Рекордсменом по числу побед в матче за Суперкубок России является ЦСКА (семь раз). "Зенит" становился обладателем трофея четыре раза, "Локомотив" - трижды, "Рубин" - дважды, "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу "Терек" и "Ростов" ни разу не выигрывали трофей.