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Футбол в России

РПЛ может провести матч за Суперкубок России - 2020 зимой за рубежом

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что лига работает над всеми вариантами
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) может провести матч за Суперкубок России 2020 года зимой за рубежом. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

Суперкубок России - состоящий из одного матча турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. С 2012 года, после перехода на систему "осень-весна", трофей традиционно разыгрывался в июле.

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"Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения, - сказал Суворов. - Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем".

С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы "Локомотив" и "Лужники" - по пять раз, "ВТБ-Арена" - один раз), Краснодаре (стадион "Кубань" - два раза), Самаре (стадион "Металлург"), Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), Санкт-Петербурге (стадион "Петровский") и Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород"). Рекордсменом по числу побед в матче за Суперкубок России является ЦСКА (семь раз). "Зенит" становился обладателем трофея четыре раза, "Локомотив" - трижды, "Рубин" - дважды, "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу "Терек" и "Ростов" ни разу не выигрывали трофей.

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