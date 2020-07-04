СМИ: футболист Снейдер может возобновить карьеру в "Утрехте"

ТАСС, 4 июля. Серебряный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может возобновить профессиональную карьеру в "Утрехте". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету AS.

Снейдер завершил карьеру в 2019 году, его последним клубом был катарский "Аль-Гарафа". По информации издания, полузащитник вдохновился примером бывшего партнера по сборной Арьена Роббена, который 27 июня объявил о возвращении в профессиональный футбол. Снейдер родился в Утрехте, но никогда не играл за команду из родного города. Технический директор клуба заявил, что сделал предложение Снейдеру, на что тот обещал подумать.

Снейдер является воспитанником нидерландского "Аякса", он также играл за испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В составе "Аякса" он стал трехкратным обладателем Суперкубка Нидерландов, двукратным обладателем Кубка Нидерландов и чемпионом страны. Вместе с "Реалом" Снейдер был чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. С "Интером" он дважды выиграл Кубок Италии, по разу становился чемпионом страны, обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Вместе с "Галатасараем" он по три раза выигрывал Кубок Турции и Суперкубок Турции и дважды становился чемпионом страны.

В составе сборной Нидерландов Снейдер выступал с 2003 по 2018 год, сыграв в 134 играх и установив рекорд по количеству матчей за национальную команду, а также забил 31 гол. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004).