СМИ: клуб НХЛ "Сент-Луис" приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 4 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" приостановил проведение тренировочных занятий из-за множественных положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал The Athletic.

Имена зараженных не называются. По информации портала, клуб вернется к тренировкам в понедельник. В составе "Сент-Луиса" выступают россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом. 10 июля ожидается открытие тренировочных лагерей.

Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Даты возобновления сезона и места проведения матчей пока неизвестны.