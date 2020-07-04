Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Лучшим голом болельщики и эксперты "Матч Премьер" признали мяч 17-летнего полузащитника академии "Ростова" Романа Романова в гостевом матче 23-го тура с "Сочи" (1:10). Эксперты РПЛ отдали свое предпочтение второму голу полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в домашнем матче 24-го тура с "Тамбовом" (2:1).

В трех матчах под руководством Семака "Зенит" одержал три победы, что позволило петербургскому клубу увеличить отрыв в турнирной таблице до 11 очков от идущего вторым московского "Локомотива". Также на награду претендовали серб Марко Николич из "Локомотива", Вадим Евсеев из "Уфы" и Валерий Карпин из "Ростова".

Семаку 44 года, он возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, став с клубом чемпионом страны в 2019 году. Также он тренировал "Уфу", с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.