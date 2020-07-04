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Футбол в России

Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ

В трех матчах в июне "Зенит" одержал три победы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Елена Афонина/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб "Зенит", признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Семака проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" отдали голос за наставника грозненского "Ахмата" Игоря Шалимова.

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Лучшим голом болельщики и эксперты "Матч Премьер" признали мяч 17-летнего полузащитника академии "Ростова" Романа Романова в гостевом матче 23-го тура с "Сочи" (1:10). Эксперты РПЛ отдали свое предпочтение второму голу полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви в домашнем матче 24-го тура с "Тамбовом" (2:1).

В трех матчах под руководством Семака "Зенит" одержал три победы, что позволило петербургскому клубу увеличить отрыв в турнирной таблице до 11 очков от идущего вторым московского "Локомотива". Также на награду претендовали серб Марко Николич из "Локомотива", Вадим Евсеев из "Уфы" и Валерий Карпин из "Ростова".

Семаку 44 года, он возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, став с клубом чемпионом страны в 2019 году. Также он тренировал "Уфу", с которой впервые в истории клуба вышел в квалификацию Лиги Европы, и входил в тренерский штаб сборной России.

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