Баскетболист Моня продлил контракт с "Химками"

Соглашение с 37-летним форвардом подписано на один год. Также контракт с "Химками" на один год продлил вице-капитан команды Егор Вяльцев.

"Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Клуб - это моя вторая семья, поэтому очень рад, что остаюсь еще на год. Подбирается отличная команда, и у меня позитивный настрой на следующий сезон", - приводит слова Мони пресс-служба команды.

"Сергей и Егор - это сердце команды, наши старожилы, и у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили", - подчеркнул главный тренер команды Римас Куртинайтис.

Моня станет первым игроком, который проведет 11 сезонов за "Химки", для Вяльцева следующий сезон станет десятым в подмосковном клубе. Моне принадлежит рекорд по количеству игр за подмосковную команду (549), подборов (2116), блок-шотов (459) и трехочковых бросков (796).

Моня выступает за "Химки" с 2010 года, также баскетболист защищал цвета саратовского "Автодора", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08), чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпиады (2012) в составе сборной России.