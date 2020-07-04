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ММА

Бой Уланбекова в UFC отменен после смерти Абдулманапа Нурмагомедова

็Россиянин должен был провести дебютный бой в UFC 18 июля против украинца Александра Доскальчука
Тагир Уланбеков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Тагир Уланбеков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бой российского бойца смешанного стиля Тагира Уланбекова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби отменен в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили в команде канадского бойца Малкольма Гордона, который заменил Уланбекова.

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Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу на 58-м году жизни. Уланбеков входит в команду Нурмагомедова. Дебютный бой в UFC Уланбеков должен был провести в Абу-Даби 18 июля против украинца Александра Доскальчука.

"Малкольм проведет бой с Доскальчуком", - сказал собеседник агентства.

Россиянин подписал контракт с UFC в конце мая. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

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