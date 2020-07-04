Семикратный чемпион NASCAR Джонсон заразился коронавирусом

ТАСС, 4 июля. Семикратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Джимми Джонсон сообщил о заражении коронавирусом. Комментарий Джонсона приводит пресс-служба его команды Hendrick Motorsports.

Сезон NASCAR после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился в мае. Hendrick Motorsports утверждает, что Джонсон не испытывает симптомов инфекции. О своем заражении он узнал после того, как тест на коронавирусную инфекцию его жены показал положительный результат.

"Моим главным приоритетом является здоровье и безопасность близких и товарищей по команде, - сказал Джонсон. - Я никогда не пропускал гонки в своей карьере, но знаю, что будет очень трудно наблюдать со стороны, когда не можешь участвовать в соревнованиях. Хотя эта ситуация крайне разочаровывает, я собираюсь вернуться с готовностью выиграть гонки и выйти в плей-офф".

Джонсону 44 года, он семь раз становился чемпионом серии NASCAR, всего он провел 666 гонок, в 83 из которых одержал победу.