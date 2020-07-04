Тренер сборной РФ по парусному спорту: на первом сборе команде было психологически тяжело

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спортсменам национальной команды России по парусному спорту было психологически тяжело в начале первого тренировочного сбора, но потом они включились в работу. Об этом ТАСС рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Первый тренировочный сбор российских яхтсменов прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля. На сборе присутствовали, в частности, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин и Денис Грибанов.

"Сбор прошел отлично, совершенно точно мы не зря его делали. Сначала спортсменам было тяжело психологически после 2,5 месяца перерыва и отмены Олимпиады, им было тяжело включиться в работу. Но потом все наладилось, - сказала Иванова. - Потеряли, конечно, форму, но уже в Сочи приняли решение продлить сбор, он продолжался месяц, и для нас это было необычно".

"Все было довольно специфично, не очень понятно, какие нагрузки давать спортсменам, к чему мы готовимся. Был закрытый режим, но такой режим мне даже понравился, ничего никого не отвлекает, ребята полностью погружены в процесс. Объединили молодежь с основной командой, воспользовались ситуацией, благодаря этому подняли общий уровень резерва и молодежи. Ребята молодцы, я ими довольна", - добавила собеседница агентства.