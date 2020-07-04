Второй сбор российских яхтсменов пройдет в августе на одной из федеральных баз в России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Второй централизованный сбор российских яхтсменов пройдет в августе на одной из федеральных тренировочных баз, до этого времени спортсмены будут заниматься самоподготовкой в своих регионах. Об этом ТАСС рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Первый тренировочный сбор российских яхтсменов прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля. На сборе присутствовали, в частности, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин и Денис Грибанов.

"Сейчас мы все ушли на домашнюю подготовку, пока шел первый сбор, в регионах открылись акватории. Было принято решение, что сейчас как раз то время, когда можно тренироваться на домашних объектах в любом регионе. На сборе все посмотрели, над чем нужно работать, получили задания и отправились делать работу над ошибками. Следующий сбор пройдет в августе на одной из федеральных баз", - сообщила Иванова.

Полный состав участников второго сбора еще не объявлен.