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Летние олимпийские виды спорта

Второй сбор российских яхтсменов пройдет в августе на одной из федеральных баз в России

Первый сбор прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Второй централизованный сбор российских яхтсменов пройдет в августе на одной из федеральных тренировочных баз, до этого времени спортсмены будут заниматься самоподготовкой в своих регионах. Об этом ТАСС рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Первый тренировочный сбор российских яхтсменов прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля. На сборе присутствовали, в частности, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин и Денис Грибанов.

"Сейчас мы все ушли на домашнюю подготовку, пока шел первый сбор, в регионах открылись акватории. Было принято решение, что сейчас как раз то время, когда можно тренироваться на домашних объектах в любом регионе. На сборе все посмотрели, над чем нужно работать, получили задания и отправились делать работу над ошибками. Следующий сбор пройдет в августе на одной из федеральных баз", - сообщила Иванова.

Полный состав участников второго сбора еще не объявлен.

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