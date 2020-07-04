Федерация парусного спорта РФ рассматривает варианты зарубежных сборов для лидеров сборной

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) рассматривает возможность организации зарубежных сборов для части национальной команды. Об этом ТАСС рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.
Первый тренировочный сбор российских яхтсменов прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля. На сборе присутствовали, в частности, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин и Денис Грибанов. Второй сбор запланирован на август на одной из федеральных баз в России, полный состав участников пока не объявлен.
"Старались отправить часть сборной тренироваться на зарубежные базы, но пока с этим ничего не получается. Из России не выехать, да и людей из России, США, Турции, Бразилии [в Европу] пока не пускают, так что не прорваться. Попробуем отправить кого-нибудь в августе, если не получится - снова все соберемся на централизованном сборе", - пояснила Иванова.
"Экипаж Павла Созыкина и Дениса Грибанова должен поехать либо в Японию, либо в Испанию. Сергея Комиссарова надо отправлять в Хорватию, Максима Николаева - в Италию, у него там спарринг-партнеры. Это те, кого мы планируем отправить", - добавила собеседница агентства.
Созыкин и Грибанов в классе "470" завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2015 года, также на их счету третье место на европейском первенстве того же года. Комиссаров по итогам чемпионата мира в классе "Лазер" получил лицензию на Олимпийские игры в Токио, он является бронзовым призером чемпионата Европы (2012).