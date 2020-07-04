Федерация парусного спорта РФ рассматривает варианты зарубежных сборов для лидеров сборной

Первый тренировочный сбор российских яхтсменов прошел в Сочи с 2 июня по 2 июля. На сборе присутствовали, в частности, Сергей Комиссаров, Павел Созыкин и Денис Грибанов. Второй сбор запланирован на август на одной из федеральных баз в России, полный состав участников пока не объявлен.

Второй сбор российских яхтсменов пройдет в августе на одной из федеральных баз в России

"Старались отправить часть сборной тренироваться на зарубежные базы, но пока с этим ничего не получается. Из России не выехать, да и людей из России, США, Турции, Бразилии [в Европу] пока не пускают, так что не прорваться. Попробуем отправить кого-нибудь в августе, если не получится - снова все соберемся на централизованном сборе", - пояснила Иванова.

"Экипаж Павла Созыкина и Дениса Грибанова должен поехать либо в Японию, либо в Испанию. Сергея Комиссарова надо отправлять в Хорватию, Максима Николаева - в Италию, у него там спарринг-партнеры. Это те, кого мы планируем отправить", - добавила собеседница агентства.

Созыкин и Грибанов в классе "470" завоевали лицензию на Олимпийские игры в Токио. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2015 года, также на их счету третье место на европейском первенстве того же года. Комиссаров по итогам чемпионата мира в классе "Лазер" получил лицензию на Олимпийские игры в Токио, он является бронзовым призером чемпионата Европы (2012).