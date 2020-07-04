Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим футболистом июня в РПЛ

ТАСС, 4 июля. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Миранчука единогласно проголосовали болельщики и эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер". В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "ВКонтакте", форвард набрал 44,1% голосов.

В июне Миранчук в трех матчах возобновленного чемпионата России забил четыре гола. После 25 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, лидирует петербургский "Зенит", в активе которого 59 баллов после 25 встреч. Также на награду претендовали нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко, форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба, полузащитник самарских "Крыльев Советов" Максим Глушенков и голкипер "Уфы" Александр Беленов.