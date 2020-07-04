СМИ: Месси может перейти в "Манчестер Сити"

В пятницу радиостанция Cadena SER сообщила, что Месси не намерен продлевать контракт с "Барселоной" и покинет клуб в 2021 году. Мартин утверждает, что существует вероятность перехода аргентинца в "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым форвард работал в "Барселоне" и выигрывал Лигу чемпионов.

ТАСС, 4 июля. Капитан испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси может перейти в английский "Манчестер Сити". Об этом в Instagram сообщил журналист Fox Sports Кристиан Мартин.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой он дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) Месси забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 голов за сборную Аргентины). В декабре 2019 года он стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград, ранее нападающий становился обладателем приза в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 66 очков в 32 матчах. Чемпионом страны досрочно стал "Ливерпуль".