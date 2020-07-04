В тульском "Арсенале" не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 4 июля. Все тесты представителей тульского футбольного клуба "Арсенал" на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило о положительном тесте на коронавирусную инфекцию в "Арсенале", в заявке на домашний матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ с грозненским "Ахматом" (1:3), который прошел 1 июля, отсутствовали защитник Гия Григалава и тренер Валерий Климов. РПЛ запросила у тульского клуба дополнительные данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

"На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура РПЛ, здоровы и ни один тест не дал положительный результат. Команда готовится к матчу с "Динамо" в обычном режиме", - говорится в сообщении.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 25 матчах. В субботу в 26-м туре тульский клуб в гостях сыграет с московским "Динамо", начало встречи - 16:30 мск.