Петербургское "Динамо" не сыграет в следующем сезоне Женской хоккейной лиги

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургское "Динамо" не выступит в сезоне-2020/21 Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Черкас.

В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате.

"Идет оптимизация финансирования. Мы приняли решение, что останутся команды Молодежной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги, а женская команда в следующем сезоне не сыграет. Но мы не отказываемся в будущем вернуть ее", - сказал Черкас.

Петербургское "Динамо" было основано в 2013 году. Лучшим достижением клуба является выход в финал плей-офф ЖХЛ в 2019 году. В сезонах-2016/17 и 2017/18 "Динамо" становилось бронзовым призером ЖХЛ.