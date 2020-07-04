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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистка Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

Победитель определится по итогам голосования на сайте Международной федерации гандбола
Анна Вяхирева (в центре) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Анна Вяхирева (в центре)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева номинирована на награду лучшему игроку 2019 года по версии Международной федерации гандбола (IHF). Об этом сообщает пресс-служба IHF.

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Всего на премию номинированы пять гандболисток: помимо Вяхиревой, трое нидерландок и одна норвежка. Победитель определится по итогам голосования на сайте IHF. Кандидатом на звание лучшего тренера женских команд по итогам года является главный тренер сборной России испанец Амброс Мартин. В номинации у мужчин представители России не попали в список претендентов.

Сборная России в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Вяхирева и Мартин в этом же году вместе с клубом "Ростов-Дон" выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России, дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили венгерскому "Дьёру". Вяхирева ранее была признана лучшим игроком 2019 года по версии портала Handball Planet.

Представители России дважды получали премию IHF. В 1994 году лучшим гандболистом был признан Талант Дуйшебаев (два года спустя он снова был признан лучшим игроком, но уже как представитель сборной Испании). В 2009 году титул лучшего тренера женских команд достался Евгению Трефилову.

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