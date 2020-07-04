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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в 2020 году в Белграде

Изначально турнир был запланирован в 2021 году в Осло
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© EPA/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 4 июля. Мировое первенство по спортивной борьбе состоится в Белграде в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

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Такое решение было принято на заседании исполкома UWW. Изначально турнир был запланирован в 2021 году в Осло, однако исполком принял решение провести мировое первенство и юниорский чемпионат мира в одном месте, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Чемпионат мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря 2020 года, юниорское первенство - с 4 по 10 декабря. Также было принято решение провести юниорский чемпионат Европы в Скопье с 19 по 25 октября.

"UWW благодарит всех организаторов за их самоотверженность и приверженность проведению соревнований в эти беспрецедентные времена. Мы хотели бы поблагодарить все борцовское сообщество за их поддержку и гибкость в адаптации к условиям, которые меняются ежедневно. Вместе мы добьемся успеха на ковре и вне его", - сказал президент UWW Ненад Лалович.

Следующее заседание исполкома организации состоится в августе.

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