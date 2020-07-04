Тесты на коронавирус фигуристов группы Мишина показали отрицательный результат

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию фигуристов группы Алексея Мишина, прибывших на базу в Кисловодске для участия в тренировочном сборе, показали отрицательный результат, спортсмены приступили к занятиям. Об этом ТАСС сообщил Мишин.

"Мы получили результаты тестов на коронавирусную инфекцию, все они отрицательные. Спортсмены приступили к тренировкам", - сообщил Мишин.

В группе Алексея Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, серебряный призер командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане Михаил Коляда, Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. Также на сборах в Кисловодске находятся фигуристы групп Светланы Соколовской, Евгения Рукавицына и Евгения Плющенко.