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Зимние олимпийские виды спорта

Тесты на коронавирус фигуристов группы Мишина показали отрицательный результат

Спортсмены приступили к занятиям на базе в Кисловодске
Алексей Мишин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирусную инфекцию фигуристов группы Алексея Мишина, прибывших на базу в Кисловодске для участия в тренировочном сборе, показали отрицательный результат, спортсмены приступили к занятиям. Об этом ТАСС сообщил Мишин.

"Мы получили результаты тестов на коронавирусную инфекцию, все они отрицательные. Спортсмены приступили к тренировкам", - сообщил Мишин.

В группе Алексея Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, серебряный призер командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане Михаил Коляда, Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. Также на сборах в Кисловодске находятся фигуристы групп Светланы Соколовской, Евгения Рукавицына и Евгения Плющенко.

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