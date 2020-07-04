Глава WADA назвал правильным решение восстановить РУСАДА в правах

ТАСС, 4 июля. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в 2018 году является правильным решением. Такое мнение высказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, комментарий которого приводит польский портал The First News.

20 сентября 2018 года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. 22 января исполком WADA подтвердил восстановление РУСАДА в правах.

"Время показало, что восстановить РУСАДА было правильным решением. Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя повторные анализы проб еще продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 289 дел. Это было трудное, может быть, спорное, но хорошее решение", - сказал Банька.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.