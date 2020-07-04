Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 2,939 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон (+0,012), третьим стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферсттапен (+0,538). Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят стал 13-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 12-е время.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.

Гран-при Австрии проводится с 1963 года, при этом неоднократно этап пропадал из календаря сезона - с 1965 по 1969, с 1988 по 1996 и с 2004 по 2013 год. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и дважды Ферстаппен (2018, 2019). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).