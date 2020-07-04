Коган: российские фигуристы продолжают готовиться к международным стартам

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские фигуристы намерены до конца года выступить на международных стартах, Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решений по их отмене. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Накануне в СМИ я с удивлением прочитал информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет отменять международные соревнования до конца 2020 года, но это не соответствует действительности, - сообщил Коган. - Во-первых, совет ISU состоится только в понедельник, и там будет рассмотрена возможность проведения юниорских этапов Гран-при, остальные старты там даже не будут обсуждаться. Мы надеемся на проведение международных соревнований и готовимся к ним в полном объеме".

Коган отметил, что готовность спортсменов контролируется именно с учетом их выступления на международных соревнованиях: "В первой половине августа пройдут контрольные прокаты юниоров, в сентябре - прокаты взрослых. Мы организуем их для оценки уровня подготовленности наших фигуристов к международным стартам".