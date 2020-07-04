Чемпионат Крыма по футболу возобновился после паузы из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Первый после почти четырехмесячного перерыва из-за пандемии нового коронавируса матч чемпионата Крыма по футболу начался в Феодосии, где местный "Фаворит-ВД Кафа" принимает "Крымтеплицу" из Молодежного.

Чемпионат Крыма был приостановлен 19 марта. 5 июня Крымский футбольный союз (КФС) сообщил, что матчи возобновятся 4 июля. Предполагалось, что игры пройдут без болельщиков, однако накануне власти региона разрешили присутствие на стадионах 10% зрителей.

"Самое главное, что настрой есть у всех: и у болельщиков, и у футболистов. Когда встал вопрос, что начинаем, в кратчайшие сроки всё подготовили к "рестарту", как сейчас принято называть. Очень все позитивно", - заявил ТАСС президент КФС Юрий Ветоха.

Чемпионат возобновился матчами 18-го тура. Кроме встречи в Феодосии, в субботу сыграют керченский "Океан" и ялтинский "Инкомспорт", а также "Севастополь" и "Евпатория". В воскресенье, 5 июля, в Новопавловке бахчисарайский "Кызылташ" примет "ТСК-Таврию" из Симферополя.

В турнирной таблице после 17-го тура лидирует "Евпатория", в активе которой 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (31), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Океан" (11), "Инкомспорт" (10).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.