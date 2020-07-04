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Футбол в России

Подпалый: "Арсеналу" удалось перестроить игру после удаления в матче РПЛ с "Динамо"

Тульский клуб добился победы в Москве со счетом 1:0

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" смогли перестроиться после удаления в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главного тренера тульского клуба Сергей Подпалый.

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В субботу "Арсенал" на выезде переиграл московское "Динамо" со счетом 1:0. Первые три матча туляков после возобновления чемпионата завершились поражениями, что привело к отставке Игоря Черевченко. Подпалый провел первый матч в качестве тренера "Арсенала". Единственный мяч на 17-й минуте забил Евгений Луценко. На 34-й минуте защитник тульской команды Кирилл Комбаров был удален за вторую желтую карточку.

"Мы скомкано подошли к первым играм после возобновления чемпионата, допускали ошибки в обороне на первых минутах, пропускали глупые голы. В перерыве после удаления защитника надо было перестроиться и насытить центральную зону. Нам это удалось, молодежь, которая вышла на замены, не подвела, установку выполнили", - сказал Подпалый.

В заявке "Арсенала" на матч с "Динамо" отсутствовали защитник Гия Григалава и полузащитник Горан Чаушич. "У Григалавы есть проблемы с голеностопом, через тур или два появится. Чаушич получил травму, он не смог бы сегодня помочь нам на сто процентов. Дал возможность сыграть ребятам, которые давно рвались в бой", - пояснил тренер "Арсенала".

"Арсенал" прервал пятиматчевую серию поражений, клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Динамо" потерпело первое поражение в пяти последних встречах, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре "Арсенал" 7 июля дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", подопечные Кирилла Новикова 9 июля на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом".

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Футбол в России
Новиков: футболистам "Динамо" после возобновления РПЛ не хватает скорости
В субботу московский клуб на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1
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