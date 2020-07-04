Футболисты Каборе, Н'Жи и Шиманьский не сыграют за "Динамо" до конца сезона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитники московского "Динамо" Шарль Каборе, Себастьян Шиманьский и форвард Клинтон Н'Жи не сыграют до конца текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции после домашнего поражения от тульского "Арсенала" со счетом 0:1 сообщил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

"Динамо" в день игры 23-го тура против "Краснодара" сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых (Н'Жи, Шиманьского и Каборе) диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля.

"Ситуация не меняется. Они после карантина будут заниматься индивидуально. В этом сезоне они нам уже не помогут", - сказал Новиков.