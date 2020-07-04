Новиков: футболистам "Динамо" после возобновления РПЛ не хватает скорости

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" не хватает скорости в первых матчах после возобновления чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом на пресс-конференции в субботу заявил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

В субботу "Динамо" на своем поле уступило тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 в матче 26-го тура.

"Весь матч провели в атаке, "Арсенал" качественно оборонялся, получил шанс и его использовал. Мы не в лучшей форме из-за карантина, многие игроки не бегут, мы выглядели физически неплохо, но не забили. Не хочу оправдываться, но не думаю, что мы физически слабее других команд, возможно, из-за отсутствия скорости футболистов создается впечатление, что мы играем медленно. Во всех матчах после паузы, кроме игры с "Сочи", мы доминировали на поле", - отметил Новиков.

"Нет скоростных игроков. Мы больше построены на контроль мяча, розыгрыш комбинаций. Но есть нестандартные игроки, мы надеялись на них до конца. Максимилиану Филиппу и Николаю Комличенко в конце было тяжело", - добавил главный тренер "Динамо".

"Динамо" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Столько же в активе у "Спартака" и "Уфы", которые располагаются выше. "Сейчас каждая команда может обыграть каждую, вся борьба еще впереди. Мы будем бороться за попадание в еврозону до конца", - заключил Новиков.

В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет 9 июля.