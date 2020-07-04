Фазель считает верным решение ФХР признать чемпионом России ЦСКА

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель согласен с решением Федерации хоккея России (ФХР) признать московский ЦСКА чемпионом страны в сезоне-2019/20. Об этом он рассказал ТАСС.

ФХР в пятницу приняла решение признать ЦСКА чемпионом России. Петербургский СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо". КХЛ из-за пандемии коронавируса решила не доигрывать плей-офф, который был прерван после 1/8 финала.

"Соглашусь с этим решением - ЦСКА же лидер этого прерванного сезона. Это решение федерации, и я не вижу проблемы, - сказал Фазель. - Есть много разных мнений на этот счет: в каких-то странах это нормально, в каких-то - чемпиона не называют. Это небольшая проблема".

КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.